Coronavirus : comment s’organisent les vendeurs dans les marchés ?

Pour éviter la propagation du Covid-19, tout en continuer à exercer leur activité, comment s’organisent les vendeurs sur les marchés ? "Devant chaque étal, une affichette, et deux règles destinées aux clients. La première : ne pas toucher les produits. La seconde, respecter les distances de sécurité", explique la journaliste Maëva Damoy, en direct du marché Saint-Charles dans le 15e arrondissement de Paris.

Manque d’hygiène lors de l’échange de monnaie

"Les commerçants ont placé des caissettes à un mètre de distance les unes des autres. Et pour se protéger eux-mêmes et leur clientèle, des barrières de cellophane devant les étals. Le danger, nous disent-ils, c’est l’échange de monnaie. Ils ont des gants, mais pas assez pour en changer lors de chaque transaction, et la plupart d’entre eux n’a plus de gel hydroalcoolique", précise la journaliste.

