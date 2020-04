Coronavirus : comme pour mars, les charges sociales et fiscales des entreprises seront reportées pour avril, promet Gérald Darmanin

Dans un entretien accordé à "Ouest-France", le ministre de l'Action et des Comptes publics assure que les mesures exceptionnelles du mois de mars seront reconduites en avril, quelle que soit la taille des entreprises.

Comme pour le mois de mars, les charges sociales et fiscales d'avril seront reportées. C'est la promesse faite par Gérald Darmanin dans un entretien au journal Ouest-France, à paraître samedi 4 avril. Et ce quelle que soit la taille de l'entreprise. "Les entreprises qui subissent des difficultés financières liées à la crise sanitaire auront la possibilité de demander un report de leurs échéances d’impôts directs. En avril, cela concerne essentiellement la taxe sur les salaires", assure le ministre de l'Action et des Comptes publics.

Le ministre précise bien qu'il s'agit d'un "report". "Il est encore trop tôt pour débattre de ce que nous ferons des charges et impôts reportés. Ces recettes sont essentielles pour financer les retraites, les hôpitaux, les prestations sociales", continue-t-il.

En mars, ces mesures, ainsi que les possibilités de délais de paiement ou de remboursements accélérés de crédits d'impôt ont été "largement sollicitées", représentant l'équivalent d'environ 6,9 milliards d'euros, a indiqué le ministère dans un communiqué.