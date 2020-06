Coronavirus : Bruno Le Maire annonce "un effort total de 15 milliards d'euros" pour soutenir la filière aéronautique

"Nous décrétons l'état d'urgence pour sauver notre industrie aéronautique pour lui permettre d'être plus compétitive" et "plus décarbonée" en produisant l'"avion vert" de demain, a affirmé le ministre.

Des avions commerciaux Airbus sur le tarmac de Toulouse, le 29 mai 2019. (JEAN-VINCENT REYMONDON / AIRBUS / AFP)