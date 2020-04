Coronavirus : aux États-Unis, inquiétude autour des plus démunis

Aux États-Unis, un dernier bilan fait état de plus de 200 000 cas de Covid-19 et plus de 5 000 morts. Agnès Vahramian, envoyée spéciale à New York, explique : "Ces dernières heures, dans les hôpitaux de New York, comme ici au Mount Sinaï près de Central Park, ce sont les personnels qu’il a fallu renforcer. 165 docteurs et 1000 infirmières sont en train d’être déployés et il y en aura autant la semaine prochaine."

40% des morts américains dans l’état de New York

"L’état de New York compte toujours pour 40% des morts américains. Les personnes âgées sont surreprésentées, les hommes aussi, et puis pour la première fois on a eu des données par quartiers", a rajouté l’envoyée spéciale. "Il y a plus de cas de Covid-19 dans les quartiers pauvres du Queens et du Bronx que dans les quartiers riches comme Manhattan. Des quartiers pauvres où le diabète et l’obésité aggravent évidemment la maladie", Par conséquent, le maire a décidé de renforcer les contrôles de distanciation sociale et de fermer les dernières aires de jeu pour enfants qui étaient ouvertes.

Le JT

Les autres sujets du JT