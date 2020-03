Coronavirus : Auray, une ville bretonne au ralenti

Dans les allées du marché d'Auray (Morbihan), beaucoup de seniors font leurs courses, sans peur. "Qu'on meure de ça ou d'autre chose, on va y passer", philosophe un habitant. Pourtant, Auray, plus de 13 000 habitants, tourne au ralenti depuis deux semaines. Il y a une soixantaine de cas de Covid-19. Les rues sont clairsemées, les commerces sont parfois fermés. Certains ont fait le choix de rester ouverts.

Des entrepreneurs en difficulté

Pour une cliente d'un salon de coiffeur, il n'était pas question de reporter sa séance. Plus d'inquiétude en revanche au bistrot. Les jours passent, l'angoisse monte. "Je ne sais pas quoi en penser, en plus on en entend parler toute la journée. On nous dit de ne pas s'inquiéter mais on est en boucle", précise une habitante. La gérante est préoccupée. Les clients fuient. Tous les chefs d'entreprise croisent les doigts. Dans un garage, le patron prend lui-même les choses en mains. Il désinfecte tous les véhicules.

