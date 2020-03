Coronavirus : arrivée des premiers équipements pour l’hôpital militaire de campagne

Cet hôpital militaire de campagne a été promis par Emmanuel Macron pour désengorger l’hôpital de Mulhouse. Où en est sa construction au soir du vendredi 20 mars ? "Le plus gros du convoi devrait arriver dans la soirée. 16 camions avec à leur bord, tout le matériel nécessaire pour installer le fameux hôpital militaire de campagne promis par Emmanuel Macron", explique la journaliste Ambrine Bdida, en duplex depuis Mulhouse.

Entre 80 et 100 personnels du service de santé des armées

"Le dispositif est lourd. C’est pour ça que depuis ce matin, les personnels ont déjà commencé à préparer le terrain et à délimiter le périmètre d’installation. Je vous le rappelle, il s’agira de cinq structures modulaires sous tentes, avec une capacité d’une trentaine de lits en réanimation. Et nous l’avons appris aujourd’hui, il y aura entre 80 et 100 personnels du service de santé des armées", précise la journaliste.