Coronavirus : à Wuhan, berceau du Covid-19, une fête techno fait polémique

Des milliers de Chinois ont bravé la peur du virus à Wuhan, épicentre de la pandémie de Covid-19, lors d'un événement techno dans un parc aquatique organisé le week-end dernier. Le Maya Beach Water Park était ainsi rempli à ras bord de fêtards en maillot de bain, dansant côte à côte, visiblement sans aucun masque de protection.

Les images diffusées par l'AFP ont suscité des commentaires acerbes sur les réseaux sociaux à l'étranger, alors que le Covid-19 a contaminé plus de 21 millions de personnes à travers le monde, causant plus de 766 000 décès. "C'est comme ça qu'on provoque une deuxième ou une troisième vague épidémique ! C'est malin...", a écrit un internaute sur Twitter. "Alors que le monde entier souffre du virus, des centaines de personnes à Wuhan font la fête à la piscine", dénonce une autre.

