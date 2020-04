Coronavirus : à Marseille, les bateaux restent à quai

Le Vieux Port de Marseille (Bouches-du-Rhône) est devenu un lieu de confinement pour quelques dizaines de Français dont le bateau est l'unique logement. Deux navigateurs sont bloqués sur le quai pendant cette épidémie liée au coronavirus Covid-19. Un skipper accueille habituellement des touristes dans ses 52 mètres carrés.

Un kayak pour aller faire ses courses

Il chevauche les mers du monde entier. En attendant la fin du confinement, lui et son collègue redonnent au bateau son lustre d'antan. "On devrait être au mouillage dans les calanques, loin de toute civilisation. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que la civilisation est partie donc on n’a pas besoin de bouger", constatent-ils. Dans le Vieux-Port, ils seraient une trentaine confinés dans leur bateau. Un ouvrier du BTP vit depuis deux ans dans son voilier de 30 mètres carrés. Il rejoint en kayak les quais du port pour faire ses courses. "Je profite de ne pas travailler pour venir chercher le poisson. C'est assez jouissif", se réjouit-il.

