Coronavirus : à Cannes, la désinfection des rues a commencé

Les trottoirs et le mobilier urbain de Cannes (Alpes-Maritimes) sont passés au peigne fin. Tout est nettoyé et désinfecté minutieusement. Pour lutter contre la propagation du Covid-19, des agents de la ville ont commencé mercredi 25 mars la désinfection des rues. Une initiative bienvenue pour les habitants. Le produit utilisé est non-toxique : de l’eau de javel diluée. "La javel est virucide et également un bactéricide qui permet d’éliminer le coronavirus", explique le directeur de la propreté urbaine, Thierry Gaudineau.

Une initiative inspirée de la Chine et de la Corée du Sud

Ces mesures de précaution se poursuivront jusqu’à la fin du confinement. La ville de Cannes s’est inspirée de ce qui a déjà été fait à l’étranger, notamment en Corée du Sud et en Chine. Pour le maire, David Lisnard, c’est la multiplication des dispositions qui doit permettre de ralentir la propagation du Covid-19. Selon la mairie, avec ce produit désinfectant, le virus serait éliminé en 15 minutes. Une efficacité qui a convaincu d’autres communes, comme Nice.

Le JT

Les autres sujets du JT