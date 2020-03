Coronavirus : 79 décès en France

En début de soirée, vendredi 13 mars, le ministre de la Santé Olivier Véran a donné le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19 en France. "On compte vendredi soir en France 3 661 cas positifs au coronavirus. C'est plus de 800 cas supplémentaires, la plus forte hausse depuis le début de l'épidémie. On compte 154 malades en état grave", explique le journaliste Léopold Audebert, en direct du ministère de la Santé.

L'Europe devient le principal foyer de la maladie

"Concernant les décès, il y en a 79, c'est 18 de plus que jeudi. La stratégie du gouvernement n'a pas changé. On est toujours en stade 2. La priorité c'est de freiner la propagation du virus en France et pour cela le ministre de la Santé, Olivier Véran, en appelle au civisme de chacun et rappelle les mesures barrières. Partout en Europe, une hausse aussi du nombre de cas et, pour cela, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé dans l'après-midi que l'Europe était devenue le principal épicentre", poursuit le journaliste.

