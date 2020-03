Coronavirus : 651 morts en un jour en Italie, et un bilan total de près de 5 500 décès

Il s'agit du deuxième plus lourd bilan en 24 heures pour l'Italie, pays le plus touché par la pandémie.

L'Italie continue de compter ses morts. Un total de 5 476 personnes ont été tuées par la pandémie de Covid-19, maladie liée au coronavirus dans le pays, où 651 personnes ont perdu la vie dans les dernières 24 heures, selon les chiffres publiés dimanche 22 mars par la protection civile. Le chiffre est moindre que celui annoncé samedi (793, un record), mais il s'agit tout de même du deuxième bilan le plus lourd depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, le nombre total de cas positifs a encore augmenté d'un peu plus de 10% (59 158 soit 5 560 de plus que samedi). La région la plus touchée, la Lombardie, demeurait dans une situation critique avec 3 456 décès et 27 206 cas de contaminations, contre 3 095 décès et 25 515 contaminations samedi.

Le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé samedi l'arrêt de "toute activité de production sur le territoire qui ne serait strictement nécessaire". Ne seront maintenus que les services publics et les secteurs économiques essentiels. Ces mesures "sont sévères, je le sais. Mais nous n'avons pas d'alternative. On doit résister", a affirmé le chef de gouvernement.