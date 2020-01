Coronavirus : 56 millions de Chinois en quarantaine

Le bilan ne cesse de s'alourdir. En Chine, 41 personnes sont décédées après avoir été infectées par le coronavirus. Sur 1 300 cas, 237 sont hospitalisés dans un état critique. "À Wuhan, les hôpitaux sont absolument débordés, il y a en à trois, les médecins épuisés. Si bien que Pékin a envoyé hier l'armée en renfort", rapporte le correspondant Arnauld Miguet. Au total, 450 professionnels de santé se sont rendus à Wuhan.

Deux hôpitaux construits en un temps record

Les autorités s'attellent en ce moment même à la construction d'un nouvel hôpital. Il sera prêt le 3 février prochain. "Il sera construit en dix jours à peine et pourra accueillir un millier de victimes. On vient de l'apprendre, un second hôpital devrait être construit en quinze jours", poursuit le journaliste. En Chine, 56 millions de personnes sont à l'isolement dans des villes en quarantaine, sans transports publics.

