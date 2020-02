Coronavirus 2019-nCoV : quel est l'état des malades français ?

Six malades du coronavirus sont hospitalisés dans trois hôpitaux français, à Bordeaux (Gironde) et Paris. Comment se portent-ils ? Quatre patients, tous d'origine chinoise, sont à l'hôpital Bichat, à Paris. Il s'agit d'un couple de 30 et 31 ans, d'une femme de 50 ans et son père de 80 ans. Les trois premiers vont bien, mais les médecins sont très inquiets pour le patient le plus âgé, hospitalisé dans l'établissement depuis neuf jours. "Il est dans un état sévère, on fait tout pour le sortir de cet état-là", explique le professeur Yazdan Yazdanpanah, du service maladies infectieuses de l'hôpital Bichat.

Des traitements expérimentaux en évaluation

Le sixième malade diagnostiqué est un médecin français. Il est hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Il n'a plus de fièvre, mais le virus est toujours présent. Depuis mercredi 5 février au matin, il reçoit un traitement expérimental. Ces traitements en évaluation sur les malades français, européens et chinois, sont des molécules parfois administrées ensemble, qui ont fait leurs preuves contre le VIH, l'hépatite C, Ebola et le paludisme.

