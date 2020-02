Coronavirus 2019-nCoV : la France déconseille les voyages en Chine excepté pour "raison impérative"

Jusque-là, seule la région de Wuhan – l'épicentre de l'épidémie du coronavirus 2019nCoV – était déconseillée.

Le ministère des Affaires étrangères a déconseillé, samedi 8 février, aux ressortissants français de voyager en Chine excepté pour "raison impérative" compte tenu de l'évolution de l'épidémie de coronavirus qui y sévit depuis décembre. Jusque-là, seule la région de Wuhan – l'épicentre de l'épidémie du coronavirus 2019-nCoV – était déconseillée.

Compte tenu du contexte évolutif de l'épidémie de nCoV, des restrictions décidées par les autorités chinoises (...) il a été décidé de modifier les conseils aux voyageurs et de passer en orange la carte de Chine (déconseillé sauf raison impérative).ministère des Affaires étrangèresdans un communiqué

En Chine continentale, plus de 35 500 personnes ont été contaminées par le virus. L'épidémie a déjà fait 722 morts, selon les derniers chiffres officielles. Entre le vendredi 7 et le samedi 8 février, 86 personnes sont mortes, ce qui en fait le plus fort bilan quotidien.