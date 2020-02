Coronavirus 2019-nCoV : 35 nouveaux Français rapatriés de Chine accueillis dans les Bouches-du-Rhône

Ces 35 Français ont transité par l'Angleterre avant d'atterrir dimanche à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Ils seront dépistés pour le coronavirus 2019-nCoV.

De nouveaux Français sont rapatriés dimanche de Chine, épicentre de l'épidémie de coronavirus 2019-nCoV. 35 ressortissants ont atterri en début d'après-midi à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, rapporte France Bleu Provence.

Ils ont été rapatriés par un avion britannique qui a atterri en Angleterre dimanche matin, avant de prendre un nouveau vol en direction de la France. Après leur arrivée à Istres, les Français devaient être envoyés à Aix-en-Provence, à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, réquisitionnée comme centre pour accueillir les personnes arrivées de Chine.

Ces rapatriés seront dépistés et passeront 14 jours en quarantaine. La semaine dernière, deux avions ont rapatrié environ 200 Français et étrangers. Des personnes qui sont toujours confinées, réparties entre l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers à Aix-en-Provence, et un centre de vacances à Carry-le-Rouet.