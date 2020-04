Coronavirus : 107 000 euros récoltés par des sportifs lors d'une vente aux enchères au profit des hôpitaux

Le record est pour le casque porté pendant la Coupe du monde par le skieur Alexis Pinturault, "parti à plus de 19 000 euros".

107 000 euros ont été récoltés dimanche 12 avril au profit des soignants venant en aide aux malades du coronavirus, grâce à une vente aux enchères organisée notamment par les handballeurs français, au profit de la Fondation des Hôpitaux de Paris et des Hôpitaux de France. "C’est une vraie réussite", se réjouit le handballeur de l’équipe de France et du PSG Vincent Gérard sur franceinfo.

>> Coronavirus : suivez en direct toutes les informations liées à l'épidémie

"On a essayé d’aider à notre mesure, parce qu’on se sent un peu inutiles", explique-t-il. Cet argent servira à l’achat de petit matériel dans les hôpitaux, à financer des repas et des nuits d’hôtel aux soignants et des tablettes pour les gens seuls hospitalisés afin qu’ils puissent communiquer avec leurs proches.

Merci infiniment @AlexPinturault pour votre générosité ainsi qu'au gagnant de votre casque pour ce très beau soutien sportif et solidaire ❤ #solidaritehopitaux https://t.co/bWKDnhWsag — Fondation Hôpitaux (@FondationHPHF) April 12, 2020

12 000 euros pour un dossard

Le record est pour le casque porté pendant la Coupe du monde par le skieur Alexis Pinturault, "parti à plus de 19 000 euros". Juste derrière, le dossard de Martin Fourcade s’est envolé lui à 12 000 euros. Des maillots de handballeurs et de footballeurs ont également été vendus pour plusieurs milliers d’euros. Des objets qui ont, en plus, "de la valeur" pour ces sportifs, souligne Vincent Gérard. Comme "le ciré d’Armel Le Cléac’h avec lequel il a gagné le Vendée Globe. Ce sont des objets qui ont compté pour eux".