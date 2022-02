"Convoi de la liberté" au Canada : les manifestants continuent de bloquer un axe frontalier majeur avec les Etats-Unis

La contestation ne s'arrête pas. Les manifestants anti-mesures sanitaires au Canada continuent samedi 12 février de paralyser un axe frontalier majeur avec les Etats-Unis, malgré la décision rendue vendredi par un tribunal de l'Ontario ordonnant aux manifestants de partir.

Le blocage pendant plusieurs jours du pont Ambassador, qui relie Windsor, en Ontario, à la ville américaine de Détroit, avait poussé Washington à intervenir auprès du Premier ministre Justin Trudeau pour résoudre la crise. Plus de 25% des marchandises exportées entre les Etats-Unis et le Canada y transitent. Vendredi matin, le Premier ministre de l'Ontario, province où se trouve le pont Ambassador et la capitale fédérale Ottawa, a déclaré l'état d'urgence.

De nombreux autres protestataires se sont aussi massés dans la capitale Ottawa, où les rues sont encombrées de centaines de gros camions depuis quinze jours, inspirant des mouvements similaires en France et en Nouvelle-Zélande. Deux autres axes frontaliers sont également bloqués: le premier, à Emerson, relie la province du Manitoba au Dakota du Nord, tandis que le second est situé en Alberta.