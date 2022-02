Contestations : cinq cortèges du "convoi de la liberté" se sont donnés rendez-vous à Paris vendredi 11 février

"400 à 500 personnes sont attendues ici ce soir en banlieue de Lyon. Au total, cinq cortèges de plusieurs centaines de personnes de plusieurs régions de France se sont donnés rendez-vous demain soir à Paris. Mais la préfecture de police a publié un arrêté, l’accès sera interdit aux manifestants de vendredi soir jusqu’à lundi matin et 7 200 policiers seront mobilisés", indique Ben Barnier, en direct de Bron (Rhône).

Des contrôles renforcés

"Mais au-delà de Paris, l’objectif final pour les plus déterminés c’est Bruxelles, mais là aussi les manifestants risquent de se heurter aux autorités locales et nationales. L’accès leur sera interdit et les contrôles sur les axes routiers seront renforcés", rapporte Ben Barnier pour le 20 Heures de France 2.