Covid-19 : pour les parents, une organisation difficile entre télétravail et garde d’enfants

L’organisation se révèle être un casse-tête depuis l’allocution d’Emmanuel Macron, mercredi 31 mars. Avec la fermeture des écoles et des crèches, les parents doivent gérer la garde des enfants en même temps qu’ils travaillent, souvent de chez eux, en télétravail. "Ce sera la nourrice pour les grosses matinées, ensuite mon mari. Puis il repart travailler donc elle revient jusqu’à ce que je rentre du travail", explique une mère de deux jumeaux de trois ans. Un rythme également stressant et déstabilisant pour les enfants.

Télétravail au bord de la mer

D’autres ont plus de chance. "Ils passent trois semaines avec les grands-parents dans le Sud et nous on repart bosser à Paris", raconte une femme. Dans les gares parisiennes, il y avait beaucoup de monde, vendredi 2 avril. Des Franciliens ont fait le choix de télétravailler, avec ou sans leurs enfants, au grand air ou au bord de la mer. Un cadre plus facile à gérer qu’un appartement parfois plus exigu. Le gouvernement a évoqué une tolérance pour les déplacements lors du week-end de Pâques.