Covid-19 : plusieurs territoires dans le viseur pour des reconfinements locaux

Les Alpes-Maritimes sont forcées de se conformer à de nouvelles règles plus strictes en raison de la pandémie de Covid-19. D’autres départements pourraient-ils subir le même sort ? "Jusque-là, le gouvernement disait : ‘C’est décision nationale ou rien’. Un tabou vient donc de sauter dans les Alpes-Maritimes. Et quand on regarde les chiffres de contamination de ces derniers jours, il y a d’autres territoires qui sont également dans le rouge", estime Jean-Baptiste Marteau, journaliste pour France Télévisions, en direct de l’Élysée, lundi 22 février au soir.

Plusieurs endroits dans le rouge

C’est le cas de l’agglomération de Dunkerque (Nord), de la Moselle mais aussi de l’Île-de-France. En outre, reconfiner la région capitale reviendrait à reconfiner le pays tout entier. Au sein de l’exécutif, le débat d’un reconfinement national est ainsi omniprésent. "Le but, c’est de tenir comme ça le plus longtemps possible", rajoute le journaliste. Les chiffres des prochains jours seront vraisemblablement déterminants.

