Covid-19 : menace d'un reconfinement dans les Hauts de France et l'Île-de-France

L'Île-de-France et les Hauts de France seront-ils reconfinés dès le week-end du 20 mars ? À l'hôpital de Poissy (Yvelines), à la veille des annonces du jeudi 18 mars, les soignants ne cachent pas leur inquiétude face à l'épidémie. "Les malades continuent à arriver, ils sont un peu plus jeunes, ils sont graves", confie l'un d'eux. Face à la situation critique, Emmanuel Macron a promis d'agir et de prendre "des décisions (…) qui correspondent à la vie de l'épidémie".

Mesures dans les départements limitrophes ?

De nouvelles mesures vont ainsi être prises et appliquées dans les Hauts de France et l'Île-de-France, deux des régions les plus touchées, dès le week-end du 20 mars. "Pour un certain nombre de ces territoires, les mesures pouvaient aller jusqu'à un confinement", a déclaré Gabriel Attal, mercredi 17 mars. Un confinement le week-end pourrait être mis en place, tout comme un confinement durant toute la semaine. Ces mesures pourraient également concerner des départements limitrophes de la région parisienne et des Hauts de France : quatre d'entre eux ont en effet des taux d'incidence supérieurs à 250 cas pour 100 000 habitants.