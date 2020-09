Covid-19 : deux prix Nobel plaident pour un confinement de vingt jours avant Noël

Dans une tribune publiée dans Le Monde, dimanche 27 septembre, Esther Duflo et Abhijit Banerjee, prix Nobel d'économie, esquissent un calendrier de l'Avent. Entre le 1er et le 20 décembre, les Français seraient strictement confinés afin de pouvoir réveillonner sereinement. "On resserre la vis avant de se retrouver dans la même situation de panique qu'au printemps 2020, sachant que c'est pour une période limitée. Je pense que c'est beaucoup moins coûteux, à la fois pour l'économie, parce qu'on peut s'y habituer, et pour la vie psychologique", plaide Esther Duflo.

Les commerçants ne sont pas d'accord

Dans les rues commerçantes de Bordeaux (Gironde), cette proposition fait bondir les professionnels. "C'est inenvisageable économiquement. On est, en plus de ça, sur des périodes d'un fort enjeu, qui impacterait encore plus d'emplois, puisque c'est là qu'on recrute pour cette suractivité", s'alarme un responsable de magasin. Pour le moment, le gouvernement refuse également d'envisager cette stratégie. Si un confinement hivernal n'est pas encore à l'ordre du jour, les festivités de Noël et les réunions de famille sont déjà dans toutes les têtes.

