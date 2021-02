Covid-19 : des municipalités poussent pour un reconfinement local

Nice (Alpes-Maritimes) sera-t-elle totalement reconfinée, ou seulement les week-end ? Plusieurs scénarios sont à l'étude dimanche 21 février : un confinement uniquement le week-end, et concentré sur la zone urbaine, ou un tour de vis appliqué à tout le département avec interdiction d'entrer sauf motif impérieux. Les autorités n’excluent pas de combiner ces deux dispositifs. La ville devrait être fixée dans les prochaines heures, dimanche 21 février.

D’autres municipalités appellent à un confinement local

D’autres municipalités appellent à leur tour à des confinements locaux. C’est le cas en Moselle où le taux d'incidence est une fois et demie supérieur à la moyenne nationale. Le maire de Metz (Moselle) réclame une mesure forte au plus vite. Jusqu’ici, ces mesures localisées n'ont jamais été décrétées dans l’Hexagone. Seuls les territoires et départements d’Outre-mer sont concernés. Mayotte, par exemple, est strictement reconfinée depuis le 5 février.