Covid-19 : à Dunkerque (Nord), la lassitude des habitants face aux mesures de restriction

C. Colnet, M. Mouamma, J. Vlasseman

Confinés le week-end depuis trois semaines, les habitants de Dunkerque attendent avec fatalité et lassitudes, les nouvelles annonces du gouvernement, attendues jeudi 19 mars à 19 heures.À Dunkerque, les restrictions sont plus dures qu’ailleurs. Le port du masque y est notamment étendu. Surtout, la ville est confinée chaque week-end depuis trois semaines. Certains habitants rencontrés par les journalistes de France Télévisions font part d’une certaine lassitude. "Franchement, ça commence à être un peu long. Moi, je suis coach sportive, mes séances sont adaptées, mais on a du mal à trouver les clients", explique une riveraine.

Un relâchement dans le respect des gestes barrières ?

D’autres Dunkerquois ont constaté un relâchement autour d’eux, comme cette cliente d’une fromagerie qui raconte avoir entendu parler de "l’organisation d’une surprise party". "Après c’est nous qui payons", s’indigne-t-elle. D’après le service d’information du gouvernement, le taux de personnes inquiètes pour elle-même ou pour leurs proches face à l’épidémie, a diminué. Il atteint cette semaine 51%, contre 58 % la semaine dernière, et 80 % au printemps dernier.