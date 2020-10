Coronavirus : la situation inquiète en Europe

L'Europe est devenue le nouvel épicentre mondial de l'épidémie de coronavirus, mais la France n'est pas le pays qui applique les mesures les plus restrictives. Ce sont l'Irlande et le Pays de Galles qui ont décidé de reconfiner la population. Il s'agit d'un reconfinement général qui a commencé en Irlande mercredi 21 octobre. Il va durer six semaines. Les commerces non essentiels sont fermés, mais les écoles restent ouvertes. Au Pays de Galles, il a été instauré pour deux semaines. La Belgique et la Slovénie ont prévu un couvre-feu général sur l'ensemble de leur territoire : de minuit à 5 heures du matin en Belgique. En Slovénie, il commencera à 21 heures.

Couvre-feu "périmétrique"

Un cran en dessous, l'Espagne, l'Italie et la France en sont à un couvre-feu partiel. Dans certaines régions transalpines, le couvre-feu a été appliqué, alors qu'en Espagne on va parler d'un couvre-feu périmétrique : certaines villes sont bloquées. On ne peut ni y entrer ni en sortir. En Allemagne et aux Pays-Bas, aucun confinement n'est pour l'instant prévu. La situation est disparate en Europe.

Le JT

Les autres sujets du JT