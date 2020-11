Confinement : les conditions du télétravail s’améliorent en France

La France commence peu à peu à prendre le rythme et adopter de bonnes habitudes pour réussir à continuer à vivre normalement durant le confinement. Mère de famille, Alexandra Gilson s’est de nouveau retrouvée confinée et en télétravail. Elle s’estime beaucoup mieux armée lors de ce second confinement par rapport au premier : son matériel a évolué et elle peut également alterner entre une matinée de travail chez elle puis l’après-midi, elle se rend à son bureau.

L’ouverture des écoles libère de l’espace à la maison

À l’inverse du premier confinement, les parents d’élèves n’ont plus forcément à devoir garder leurs enfants. Les collèges et lycées ne sont pas tous fermés. Mère de deux enfants, Alexandra Gilson peut cette fois-ci profiter de son logement. Ces enfants ne sont pas toujours présents à la maison et elle dispose donc de place pour s’installer sans avoir à s’occuper d’eux en même temps que son travail. "On s'est tous bien adaptés en fait", confie-t-elle.

