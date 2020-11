Confinement : auto-écoles et agences immobilières vont rouvrir

Dès samedi 28 novembre, les agences immobilières et écoles de conduite vont pouvoir rouvrir, a indiqué le gouvernement jeudi. Une annonce qui rassure Gina Chaves, responsable d'auto-école : "Donner des leçons de conduite, c'est ce qui nous fait vivre". Les épreuves pratiques sont autorisées, mais les épreuves théoriques resteront à distance. Soulagement du côté des 30 000 agences immobilières, les visites des logements pourront reprendre avec un protocole renforcé.



Les clients doivent pouvoir se loger

Il faudra aérer l'espace un quart d'heure avant, une seule visite est autorisée par matinée et par après-midi. Seule une personne est autorisée à visiter le bien, une situation qui n'est pas simple pour les couples ou les colocataires. "Cela va permettre de fluidifier et notamment pour le travail, ce qui est très important. Il faut absolument que nos clients en demande puissent visiter et se loger", explique Pascal Broustet, agent immobilier.

