Chine : les cerisiers en fleurs, un signe de renaissance à Wuhan

C'est le printemps chinois, et la ville de Wuhan (Chine) s'est parée de rose : celui des cerisiers en fleurs. La floraison des cerisiers et l'un des moments les plus attendu de l'année. Dans beaucoup de parcs de la ville, on se presse pour admirer ce spectacle éphémère, qui dure moins de deux semaines. Mais surtout, on le photographie. Peu d'habitants portent des masques aux pieds des arbres, signe d'un retour à une vie presque normale.

300 jours sans Covid

"La floraison, c'est un incontournable à Wuhan", assure une habitante. Mais l'an dernier, tout le monde était privé de ce spectacle, car la ville était sous cloche à cause du Covid-19, et ses habitants confinés. "L'an dernier, à cause de l'épidémie, on était cloitrés chez nous. On regardait les fleurs sur nos téléphones", se souvient une jeune femme. Débarrassée du Covid depuis plus de 300 jours, la ville berceau de l'épidémie refait le plein de touristes.