Alpes-Maritimes : Saint-Paul-de-Vence se prépare au confinement le week-end

Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes), qui sera reconfiné les deux prochains week-ends, est un des villages les plus visités de la Côte d'Azur. En temps normal, chaque année, deux millions de touristes viennent marcher sur les traces de Winston Churchill, Charlie Chaplin ou encore du couple Yves Montand-Simone Signoret. Désormais, en semaine, les touristes sont rares. Seuls les week-ends permettaient à la centaine de commerçants de se rattraper un peu.

Des vacanciers contraints de s'adapter

"Depuis le mois de septembre, quand on est passé en zone rouge, il n'y a plus de tourisme international, c'est notre principale source de revenus à Saint-Paul-de-Vence. Le peu que l'on arrive à faire, c'est avec de la clientèle locale qui se déplace le week-end [...]. Cela veut dire qu'on est en confinement total", déplore Aurélie Messina, présidente de l'association des commerçants de Saint-Paul-de-Vence.

Quelques vacanciers, pris dans le piège du confinement, ont dû s'adapter aux nouvelles mesures. "Ça nous oblige à rentrer avant le week-end", confie un touriste. "On restera au calme dans le pavillon le week-end, et on visitera la semaine", glisse un autre.

Le JT

Les autres sujets du JT