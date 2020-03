Confinement : un peu de légèreté sur les réseaux sociaux

À leur fenêtre, les Parisiens confinés se sont donnés rendez-vous mardi 17 mars à 20 heures précise pour applaudir et rendre hommage au personnel hospitalier qui lutte contre la propagation du virus. Malgré le confinement, de nombreux Français semblent bien décidés à continuer à vivre et l’ont montré dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux : danser sur de la musique électronique, ressortir de vieux jeux de société, et d’autres cuisinent.



La situation du confinement inspire les sportifs du monde entier

En Moselle, un supporter de l’Olympique de Marseille est privé de football, il s’entraîne donc dans son salon. La situation du confinement inspire les sportifs du monde entier. Une Brésilienne a proposé un cours de fitness… avec des rouleaux de papier toilette. Et en Autriche, deux hommes ont improvisé une partie de ping-pong avec deux poêles et un filet en sachets de pâtes.

Le JT

Les autres sujets du JT