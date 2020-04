Confinement : un camping pour accueillir les personnes sans-abri avec leurs chiens

Des toiles de tente mais aucun vacancier. À La Rochelle (Charente-Maritime), le camping municipal accueille une vingtaine de personnes sans-abri. Elles ont accepté d'être confinées, à condition qu'elles le soient avec leurs chiens. Les tentes ont été offertes par une grande enseigne de sport. Des bénévoles sont là pour expliquer comment doivent s'effectuer les sorties. Attestations, stylos régulièrement désinfectés… Tout est prévu pour les aider.

Un médecin et une infirmière pour repérer les cas de Covid-19

Plusieurs fois par semaine, un médecin et une infirmière effectuent des visites. Leur rôle est notamment de repérer des cas de coronavirus Covid-19, puisque la vie dans la rue expose encore plus les sans-abri. "Les poumons sont fragilisés, tout le corps est affaibli, donc ce sont des cas à risque encore plus que d'autres ; c'est bien de pouvoir les protéger", estime Muriel Dumont, directrice de l'association Le Tôi Kétatous. Le camping, c'est aussi des repas servis trois fois par jour. Selon l'association, il y aurait entre 200 et 300 personnes sans-abri dans les rues de La Rochelle.