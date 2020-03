Confinement : solidarité dans les Alpes-de-Haute-Provence

En cette période de crise sanitaire, la solidarité est essentielle. Dans une supérette de montagne à La Foux d’Allos (Alpes-de-Haute-Provence), Théo Cèze, le gérant est sur tous les fronts. "Les clients nous appellent et passent la commande. Nous on prépare, on fait deux livraisons par semaine. La commande se passe le lundi, la livraison se fait le mardi, et sinon c’est le jeudi pour le vendredi", explique-t-il.

Un service indispensable en zone rurale

C’est une initiative collective. Ensuite, ce sont les services municipaux qui prennent le relais. "Des gens qui sont isolés ou qui sont dans le besoin, ou qui sont à risque. Nous avons une population à risque qui mérite d’être soutenue et réconfortée dans ces moments difficiles", déclare Michel Lantelme, le maire. C’est un service indispensable en zone rurale, dans des communes très étendues qui nécessitent de longs déplacements en voiture.