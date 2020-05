Confinement : quand un champion du monde de football se lie d'amitié avec une senior

On gardera du confinement les gestes de solidarité, comme ceux reçus par une habitante du Nord, qui a fêté ses 96 ans. Fan de football, elle a reçu l'appel d'un champion du monde 2018, le joueur de l'Olympique de Marseille Florian Thauvin. Depuis, une complicité s'est nouée au fil des semaines. Ils ne se connaissaient pas mais Odette Rivera et l'Olympien échangent par appels vidéo. "J'irais bien encore danser si je le pouvais", confie-t-elle lorsque Florian Thauvin lui demande si elle a encore des rêves. Engagé auprès de l'association Les Petits frères des pauvres, le joueur aide à lutter contre l'isolement des séniors.

Des conseils au jeune papa

Tous les samedis, "FloTov" appelle sa première fan, et lui demande même conseil, lui qui est jeune papa. "Riez, jouez avec. C'est bon de jouer avec son p'tit quinquin", assure Odette. "Ce n'est jamais simple au départ avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, encore plus avec une personne âgée parce qu'on est en décalé, on est de générations différentes. Mais avec Odette ça a tout de suite été très simple, très facile. Il y a eu un bon feeling entre nous", raconte Florian Thauvin.

