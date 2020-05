Confinement : "New York a changé complètement", explique l'écrivain Marc Levy

Chaque dimanche midi depuis la mise en place des mesures barrières contre l'épidémie de coronavirus, un écrivain raconte son quotidien confiné. À la veille du déconfinement, le 10 mai, direction New York, aux États-Unis, où vit le romancier Marc Levy. La métropole la plus touchée du le pays, est devenue l'un des principaux foyers de la pandémie à l'échelle mondiale. "Cela a eu un impact sur la ville que l'on ressent dans le quotidien. On entend quotidiennement le son des ambulances, la ville a changé complètement", explique Marc Levy.

"Un état de siège"

"Depuis quelques jours, on a l'impression que ça va un peu mieux et que la situation commence à s'améliorer, mais c'est vrai que ça a été comme un état de siège. Ça a été assez lourd et pénible à vivre et très anxiogène, surtout le silence qui s'est installé sur cette ville toujours bruyante. Ce silence n'était interrompu que par le son des ambulances qui traversaient la ville pour aller chercher les personnes suffocantes", poursuit le romancier.

Le JT

Les autres sujets du JT