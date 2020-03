Confinement : la pénurie de papier toilette inspire un pâtissier allemand

La file d’attente est chaque jour un peu plus longue, toujours bien disciplinée. Mais dès l’entrée du magasin, l’ambiance détonne. Le papier toilette est aussi pris d’assaut dans cette boulangerie de Dortmund (Allemagne). Un gâteau marbré au chocolat entouré de pâte d’amandes blanche. La production atteint des sommets. “On a commencé avec huit gâteaux, et maintenant, on en est à 200 par jour, bientôt 300”, se réjouit le pâtissier, Tim Kortüm.

Un peu d’humour pour garder le moral

C’est en discutant avec des clients de la pénurie de papier toilette, constatée dans les supermarchés partout dans le monde, que ce boulanger a eu l’idée. Une bonne dose d’humour pour remonter le moral en temps d'épidémie de coronavirus Covid-19, mais également un bon moyen de maintenir son chiffre d’affaires. Sur certains gâteaux, la décoration est poussée à l’extrême, mais pas de quoi rebuter les clients. En cas d’envie pressante de pâtisserie, ce pâtissier propose également des sablés au citron dotés de masques de protection, comestibles eux aussi.

