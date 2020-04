Confinement : 2020 sera-t-il un été sans mariage ?

Poursuivre les préparatifs comme si de rien n’était, ou presque. Kévin et Sandy devaient se marier le 23 mai prochain, la cérémonie a été reportée au 8 août, sans aucune certitude qu’elle puisse bien se tenir. "Quand on a compris que c’était vraiment décalé, et on ne savait pas à quel date, franchement j’ai eu beaucoup de mal à ne pas pleurer. C’est quand même dur", explique Sandy. "On s’approche du mariage et d’un coup il n’y a plus rien. On a dû reporter, donc le stress qu’on avait à l’approche de la date, ça engendre un autre stress", abonde Kévin.

"On a toute la vie"

"C’est un moment heureux, donc je ne me vois pas être à un mètre de chacun, ne pas faire la bise, ne pas remercier d’être venu. C’est triste. S’il faut attendre, on attendra, on a toute la vie", ajoute la future mariée. La fête devait avoir lieu dans le château de Vaugrenier, près de Nice (Alpes-Maritimes).





