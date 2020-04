Commerce : plusieurs marques demandent l’annulation des loyers

Pour l’heure, les bailleurs des centres commerciaux font la sourde oreille face aux demandes d’annulation des loyers effectuées par les marques. Pourtant, dans les centres commerciaux, impossible de faire du shopping depuis plus d’un mois, afin de lutter contre le coronavirus Covid-19. Une catastrophe pour les enseignes, qui encaissent un manque à gagner de plusieurs millions d’euros.

12 millions d’euros de loyers pour Etam

De plus en plus de marques réclament une annulation pure et simple des loyers. Pour certaines, cela serait même une question de survie. Sans cette annulation, des magasins pourraient fermer. Pour le groupe Etam, un seul mois de loyer représente par exemple 12 millions d’euros. Néanmoins, pour le moment, il est hors de question d’annuler les loyers selon la fédération des centres commerciaux.

