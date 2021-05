Cluster à Bordeaux : 5 000 doses arriveront dès la semaine prochaine pour accélérer la vaccination, indique l'ARS

"15 000 doses de vaccin supplémentaires arriveront dans les trois semaines, avec 5 000 doses dès la semaine prochaine pour accélérer la vaccination des personnes majeures" dans le quartier Bacalan de Bordeaux, a indiqué Benoît Elleboode, directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle Aquitaine, samedi 22 mai sur franceinfo. Après l'apparition d'un cluster basé sur une mutation du variant britannique, un centre éphémère de vaccination contre le Covid-19 va être installé et les pharmacies du quartier approvisionnées en doses de vaccin Moderna.

franceinfo : Que sait-on de ce variant retrouvé dans ce quartier de Bordeaux ?

Benoît Elleboode : Il est sur la base d'un variant britannique avec la mutation 684Q, qui est une mutation qu'on retrouve chez le variant indien et qui pourrait rendre le virus plus contaminant. Ce variant est rare, mais n'est pas nouveau puisqu'il existait en Île-de-France, mais il avait été isolé et n'avait pas été à l'origine d'un cluster d'importance. C'est la première fois que ce type de variant est à l'origine d'un cluster aussi important. C'est pour ça qu'on met en place des mesures particulières.

Les mesures consistent à tester et vacciner plus rapidement ?

Les mesures sont de trois types : plus de tests, plus de tracing, plus de vaccins. Plus de tests, c'est tester toute la population du quartier pour repérer très vite les cas positifs et circonscrire l'épidémie. On a mis en place en 24 heures un centre de dépistage qui peut dépister plus de 200 personnes par jour, qui a déjà dépisté plus de 100 personnes hier [vendredi] avec une population qui va beaucoup se faire tester et qui a compris l'importance du sujet. Une fois que les gens sont dépistés, l'Assurance maladie a dépêché 12 personnes spécifiques pour appeler l'ensemble des cas contacts pour faire du tracing et repérer potentiellement d'autres cas. Il y a bien sûr la campagne de vaccination qui va s'accélérer encore plus dans ce quartier et dans les alentours : 15 000 doses de vaccin supplémentaires arriveront dans les trois semaines, avec 5 000 doses dès la semaine prochaine pour accélérer la vaccination des personnes majeures de ce quartier.

Donc tous les habitants de plus de 18 ans de ce quartier pourront se faire vacciner sans critère de priorité dès la semaine prochaine ?

Exactement. Ils peuvent déjà aller se faire vacciner dans les centres de vaccination qui sont à proximité, un centre de vaccination éphémère va être mis en place et on va envoyer du vaccin Moderna dans les pharmacies d'officine de ce quartier et les pharmacies des alentours pour que la population puisse aussi aller se faire vacciner dans les pharmacies.

Vous avez donc accéléré les tests vendredi. Où en est ce cluster ? Quel est le taux de contagiosité ?

On n'a pas encore eu les résultats pour le dépistage d'hier. On est à une cinquantaine de cas avec ce qu'on appelle deux "chaînes de contamination", c'est-à-dire qu'on a identifié deux "patients zéro" qui sont à l'origine de la contamination des 46 personnes identifiées. Il y a eu des cas dans des écoles, donc on a fermé des classes, on a fermé une école, comme pour n'importe quel cas de Covid. Ce sont plutôt des jeunes qui ne font pas de formes graves, qui ne sont pas hospitalisés. Donc ça, c'est plutôt rassurant.

Cela donne des éléments qui indiquent que ce variant n'est pas résistant à la vaccination, puisque les personnes plus âgées, qui sont vaccinées à plus de 80% pour les plus de 65 ans et à plus de 50% pour les plus de 50 ans, ont l'air de ne pas avoir été contaminées par ce virus. Cela montre la réussite de la campagne de vaccination. On aurait été dans les premières vagues de l'épidémie, un variant comme ça aurait atteint des personnes âgées, aurait provoqué des hospitalisations. Là, on a aujourd'hui sur ce cluster zéro hospitalisation, on voit vraiment l'efficacité de la vaccination sur en priorité les personnes âgées, qui étaient les plus à risque de formes graves, c'est-à-dire que même si le virus circule, la vaccination préserve les hôpitaux. Il faut qu'un nombre important de personnes soit vacciné pour enfin éradiquer la propagation de ce virus.