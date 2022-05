Chine : vers un confinement à Pékin ?

Confinera, confinera pas ? C’est toute la question qui se pose à Pékin (Chine), dans la capitale. La ruée vers les supermarchés a été constatée alors qu’une nouvelle salve de tests PCR pour les habitants doit avoir lieu dans les trois prochains jours. Pékin déclare 800 cas de Covid-19 depuis le 22 avril, dont cinquante nouveaux cas, vendredi 13 mai. Il y a de la panique et de l’anxiété dans l’air : les autorités imposent de nouvelles restrictions. Les taxis par exemple ne peuvent désormais plus circuler dans certains arrondissements de la capitale.

Ville fantôme

Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux et de faire du télétravail. Pékin ressemble à une ville fantôme et la plupart des lieux publics sont clos. Tout le monde redoute un confinement strict, comme à Shanghai. Cette ville est confinée depuis 49 jours et la fin n’est pas encore actée, confie le journaliste de France Télévisions, Arnauld Miguet.