Chine : la vidéosurveillance utilisée pour lutter contre le Covid-19

La lutte contre le Covid-19 prend une tout autre dimension en Chine. Dans la ville de Ruili, où une soixantaine de cas ont été récemment détectés, notamment en lien avec le variant Delta, des caméras à reconnaissance faciale ont été installées partout. Leur mission, "surveiller les habitants à la sortie des résidences, dans les supermarchés, ou encore dans les lieux fréquentés", explique le correspondant de France Télévisions, Arnauld Miguet, en direct de Pékin.

Un QR code de santé relié à une identité

Ces caméras sont capables de prendre la température des individus, mais aussi d’associer un visage avec une identité et un QR code de santé. Les malades et les cas contacts seront immédiatement repérés et mis à l’isolement. "Ruili est une ville test pour l’heure, mais cette expérimentation pourrait être appliquée ailleurs en Chine, si le besoin s’en faisait sentir", conclut Arnauld Miguet.