Chine : comment vivent les habitants confinés dans leur ville ?

Après l'apparition du coronavirus, Wuhan (Chine) est fermée. Les habitants ne peuvent pas sortir de la ville, afin d'éviter la propagation du virus. "Pour être allé au centre de Wuhan, il n'y a pas âme qui vive. Les métros et les bus ne circulent pas. Les gens restent confinés chez eux, c'est une recommandation du gouvernement", explique le journaliste Arnauld Miguet, en duplex dans les rues de la ville.

Les pharmacies restent ouvertes

Ceux qui s'aventurent dehors se ruent sur les produits de première nécessité : de l'eau, du riz et des médicaments. "Seules quelques épiceries et les pharmacies peuvent rester ouvertes. Lorsque vous allez dans un hôtel, il est vide et on prend votre température, comme dans tout autre lieu public", précise Arnauld Miguet. La fête du Nouvel An chinois est gâchée.

