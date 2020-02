Carry-le-Rouet : d'autres rapatriés arriveront dimanche 2 février

Une nouvelle opération d'isolement aura lieu dimanche 2 février avec l'arrivée d'un second avion avec à son bord des rapatriés en provenance de Chine. "Ce deuxième avion a été confirmé dans la soirée de samedi 1er février. Il pourrait décoller de Wuhan dans les prochaines heures et atterrir dans la matinée à l'aéroport d'Istres (Bouches-du-Rhône)", explique le journaliste Théo Souman en duplex de Carry-le-Rouet pour le 20 Heures.

Des ressortissants d'autres pays européens

À bord de cet avion se trouveront entre 250 et 300 passagers. "Des Français, mais aussi, selon nos informations, des ressortissants d'autres pays européens. Une fois arrivés à Istres, les Français seront débarqués, mais l'avion pourrait donc redécoller vers d'autres villes en Europe. Concernant ces nouveaux rapatriés français, ils seront immédiatement placés en quarantaine dans le centre de vacances de Carry-le-Rouet, où ils rejoindront les 179 premiers rapatriés. Il reste ici environ une cinquantaine de places disponibles. Et ensuite ils seront soumis aux mêmes contraintes d'isolement strictes pendant 14 jours et de surveillance sanitaire", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT