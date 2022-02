Canada : la contestation des camionneurs contre les mesures anti-Covid-19 se poursuit à Ottawa

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a écarté jeudi 3 février la possibilité d'envoyer l'armée pour déloger les camionneurs qui s'opposent aux mesures sanitaires et occupent depuis plusieurs jours la capitale fédérale Ottawa. La ville est le théâtre depuis samedi d'un mouvement de protestation initié par des camionneurs pour dénoncer les restrictions sanitaires liées au Covid-19.

"Il n'est pas question pour l'instant d'envoyer l'armée", a déclaré le Premier ministre canadien, estimant qu'il fallait être "très, très prudent avant de déployer l'armée quand des citoyens canadiens sont impliqués". Mais ce dernier, actuellement à l'isolement car testé positif lundi dernier, a de nouveau appelé les manifestants à quitter les lieux. Une option repoussée par les chauffeurs, prêts à un bras-de-fer avec le gouvernement.

"Notre départ se fera quand le Premier ministre fera la bonne chose et mettra fin à toutes les obligations et restrictions", a déclaré en conférence de presse, jeudi, Tamara Lich, l'une des leaders de ce mouvement parti de l'ouest du pays. Portant un drapeau canadien sur les épaules ou des pancartes anti-Trudeau, les manifestants les plus déterminés occupaient toujours plusieurs rues du centre-ville jeudi, a constaté un journaliste de l'AFP. Samedi, ils étaient des centaines de camions et 15 000 personnes.