Broadway : les théâtres rouvrent enfin leurs portes

Lever de rideau à Broadway, institution de la comédie musicale à New York (États-Unis). Les spectacles ont enfin repris, mardi 14 septembre, après des mois de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19, pour le bonheur des artistes et des spectateurs.

À New York (États-Unis), une foule piétine devant le kiosque d’un vendeur de billets de théâtre de Broadway, mardi 14 septembre. Sa réouverture, après 18 mois de crise sanitaire, acte le grand retour des comédies musicales. "Ça fait du bien de parler à nouveau de théâtre, de revoir tout le monde et de faire à nouveau partie de cette communauté", s'enthousiasme un spectateur. Depuis le début du mois de septembre, les 41 théâtres de Broadway lèvent progressivement le rideau.

Vaccination et masque obligatoires

Mardi, ce sont cependant les représentations les plus populaires, Le Roi Lion ou encore Hamilton, qui ont repris. Alors, dans les jours qui ont précédé la réouverture, la préparation était intensive en coulisses. "Le public m’a manqué, la connexion avec eux, de partager cette histoire. Depuis ma loge, on peut entendre le grondement des spectateurs qui s’installent, et parfois l’orchestre qui se prépare. Ça m’a vraiment manqué", confie une artiste, émue. Tous les spectateurs doivent être vaccinés pour assister aux représentations, avec port du masque obligatoire.