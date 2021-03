Bretagne : un nouveau variant du Covid-19 découvert à Lannion

Les autorités sanitaires ont annoncé la présence d’un nouveau variant, apparu à l’hôpital de Lannion, dans les Côtes-d’Armor, en Bretagne. Le 13 mars dernier, 79 cas de Covid-19 se sont déclarés dans l’établissement de santé. Parmi les malades, huit portaient un variant jamais observé auparavant. Les patients avaient des symptômes classiques de la maladie, mais leur test PCR était négatif. "Ce n’est pas à ce stade un variant classé parmi les variants préoccupants", comme le variant anglais, sud-africain, ou brésilien, explique Stéphane Mulliez, directeur général de l’ARS Bretagne.

Zone de surveillance renforcée

Des investigations sont en cours pour tenter de savoir si ce variant breton est plus dangereux ou plus transmissible, mais rien ne permet à ce stade de le dire. "Ce n’est pas parce qu’on découvre un variant que c’est forcément un problème", tant que celui-ci ne devient pas majoritaire dans une zone en particulier, estime Pascal Crepey, épidémiologiste. Une zone de surveillance renforcée a été mise en place autour de Lannion, Guingamp, Morlaix et Saint-Brieuc.