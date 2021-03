Brésil : Jair Bolsonaro change (pour la troisième fois) de ministre de la Santé en pleine nouvelle vague de Covid-19

Un poste stratégique... mais instable. Le président du Brésil Jair Bolsonaro a indiqué, lundi 15 mars dans la soirée, avoir décidé de nommer son quatrième ministre de la Santé depuis le début de la pandémie, alors que le pays est durement frappé par une nouvelle vague de Covid-19. "J'ai décidé ce soir de nommer Marcelo Queiroga ministre de la Santé", en remplacement d'Eduardo Pazuello, a déclaré le chef de l'Etat.

Le général Eduardo Pazuello, dépourvu de la moindre expérience médicale, avait été nommé par intérim à ce poste après la démission mi-mai 2020 de l'oncologue Nelson Teich. Ce dernier avait été renvoyé moins d'un mois après sa nomination en raison d'"incompatibilités" avec le chef de l'Etat. Eduardo Pazuello avait plus tôt indiqué lors d'une conférence de presse que le président d'extrême droite cherchait à le remplacer afin de "réorganiser" le ministère.

La nomination de Marcelo Queiroga, président de la Société brésilienne de cardiologie (SBC), intervient alors que le gouvernement Bolsonaro est la cible de critiques acerbes pour sa gestion chaotique de la crise sanitaire et son déni face à la gravité de l'épidémie. Au Brésil, le deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie, avec près de 280 000 morts, la vaccination n'a commencé qu'à la mi-janvier, avec seulement les vaccins AstraZeneca et CoronaVac, du laboratoire chinois Sinovac. Elle se poursuit à un rythme lent en raison du manque de doses.