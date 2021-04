Barcelone : un concert test de 5 000 personnes ne fait aucune contamination au Covid-19

Le 27 mars dernier, à Barcelone (Espagne), un concert test a été réalisé avec 5 000 personnes en extérieur, masquées. Seulement six cas positifs ont été détectés après cet événement, où la foule a largement chanté et dansé, en pleine pandémie. "Il n’y a pas eu de super transmission lors de ce concert, et en analysant les derniers cas détectés, on peut affirmer avec une quasi-certitude que ces transmissions n’ont pas eu lieu pendant le spectacle" explique le docteur Josep Llibre, infectiologue dans un hôpital de Barcelone.



Un espoir pour le monde de la culture

Il n’y aurait donc pas eu de contagion lors de cette expérience scientifique au protocole sanitaire drastique. Tous les participants ont été soumis à un test antigénique le matin même et à une prise de température à l’entrée de la salle. Ils étaient obligés de porter un masque FFP2, plus protecteur qu’un simple masque. "C’est un bon espoir pour le futur de la culture", a déclaré l’organisateur de l’expérience, le docteur Boris Revello.