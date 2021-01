Bac 2021 : les épreuves de spécialité annulées, la notation se fera en contrôle continu

Cela devait être la nouveauté de ce baccalauréat 2021. Les premières épreuves de spécialité, qui devaient représenter un tiers de la note finale, sont annulées en raison de la crise sanitaire. Le ministre de l’Éducation nationale l’a annoncé jeudi 21 janvier dans un courrier adressé aux enseignants. "Les enseignements de ces spécialités ne seront pas évalués au travers d’épreuves au mois de mars, mais sur la base des moyennes des trois trimestres de terminale", a indiqué Jean-Michel Blanquer. C’est donc le contrôle continu qui est privilégié.

"Inquiétudes" et "fatigue"

Depuis plusieurs semaines, les syndicats d’enseignants et de chef d’établissements réclamaient unanimement l’annulation de ces épreuves, prévues le 15 mars, ou au moins leur report au mois de juin. "Dans les propos des élèves, j’ai entendu les inquiétudes exprimées face aux difficultés de préparation. Dans ceux des professeurs, j’ai été sensible à l’expression d’une fatigue éprouvée, dans ce qui est vécu comme une course contre la montre", confie Jean-Michel Blanquer.

