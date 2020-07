Alpes-Maritimes : dépistages gratuits du Covid-19 à Nice

À l’entrée du centre de dépistage du théâtre de verre de verdure, le flot des Niçois désireux de se faire tester ne tarit pas. Depuis le 30 juin, on bat même des records d’affluence. Caroline Halfon, agente du centre communal d’action sociale, déclare : "Je pense qu’ils ont dû entendre que ça fermait, ils ont dû avoir peur de ne pas le faire. Ils arrivent tous aujourd’hui, on n’a pas le temps de compter combien ils sont."



Une campagne de dépistage commencé le 10 juin

Ici, ce 1er juillet, la scène du théâtre de verdure a été transformée en salle d’attente à ciel ouvert. Les candidats aux tests gratuits ne veulent pas manquer la campagne de dépistage commencé le 10 juin et qui s’achèvera samedi. "Nous sommes à plus de 53 000 inscrits, selon Véronique Borré, responsable de la campagne de dépistage sérologique à Nice, si on n’y ajoute les personnes qui ont déjà été dépistées sur la métropole, c’est 70 000 personnes qui ont été dépistées sur la ville de Nice (Alpes-Maritimes) et la métropole."

Le JT

Les autres sujets du JT