Allocution d'Emmanuel Macron : "un ton inédit", selon Jeff Wittenberg

Jeudi 12 mars au soir, Emmanuel Macron s'est exprimé longuement sur l'épidémie de Covid-19. Au-delà des mesures annoncées, un changement de cap se dessine-t-il ? "C'est en tout cas un ton inédit que l'on a entendu hier soir dans les propos d'Emmanuel Macron. Le ton, sans aller jusqu'au sang, à la sueur, et aux larmes de Winston Churchill, en 1940, avait clairement des accents dramatiques. Le président a évoqué les sacrifices auxquels il faudrait consentir", explique l'éditorialiste Jeff Wittenberg sur le plateau de du 12/13.

Et au-delà des annonces comme le chômage partiel ou le report de deux mois de la trêve hivernale, il y a eu de vraies interrogations sur le modèle de société dans lequel nous vivons. "Je cite le chef de l'État : 'Il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché'. Qu'est-ce d'autre qu'une critique du capitalisme. Ce discours social, de gauche ont dit certains, est-il de circonstance ou marque-t-il un vrai tournant de la doctrine macronienne ? On n'est pas frappé en tout cas par les réactions à cette allocution, une fois n'est pas coutume, de la gauche radicale à la droite extrême. Bien peu de critiques, c'est peut-être un signe", conclut Jeff Wittenberg.

